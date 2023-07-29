В Городищенском районе в лесу пропал 62-летний мужчина

29.07.2023 | 13:19

В Городищенском районе волонтеры и полиция ищут 62-летнего жителя райцентра Николая Алексеевича Павлова.

В пятницу, 28 июля, мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушел в лес и не вернулся.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Николая Алексеевича - 170 см, телосложение нормальное, волосы короткие седые, глаза серые.

Был одет в черные майку и штаны, обувь - черные ботинки, головной убор - серо-синяя джинсовая кепка.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Николая Павлова, просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112. В поисках нужна помощь добровольцев.