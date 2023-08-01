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Происшествия

Некоторые никольчане сидят без света третьи сутки

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В Никольске продолжают бороться с последствиями субботнего урагана. Некоторые горожане сидят без электричества третьи сутки.

«По данным на 18:00, энергоснабжение получили 70 процентов домовладений Никольска, восстановлена подача электричества в селах Лопуховка, Базарная Кеньша, Старая Селя», - сообщил 31 июля губернатор Олег Мельниченко на своей странице во «ВКонтакте».

Однако после этого процесс не продвинулся, несмотря на то что энергетики работают в авральном режиме, в том числе ночью.

«Улица Хвойная, где по сей день отсутствуют водоснабжение и электроснабжение», «Четвертые сутки пошли - мы без света! Помогите, пожалуйста, у нас грудной ребенок. Улица Белинского, район ветлечебницы», «Больше половины не сделано еще!», «Даже в центре нет уличного освещения», - написали никольчане на странице губернатора во вторник, 1 августа.

Им ответила администрация Никольска. Там признали, что ситуация с восстановлением энергоснабжения в микрорайоне Квартал, на улицах Белинского, Куйбышева и других остается тяжелой из-за масштабного повреждения линий электропередач.

«Аварийные бригады, привлеченные из районов области, прилагают все возможные усилия для исправления ситуации. Работы планируется завершить сегодня, 1 августа 2023 года», - написал представитель администрации.

Часть местных жителей относится к таким обещаниям с пессимизмом: «Нам сказали: не раньше чем через неделю, линии электрической нет совсем, снесло», «Света не будет еще неделю. Сегодня только везут столбы, потом пока пробурят, установят, натянут...» - поделились они.

Разрушительный ураган пронесся по Никольску 29 июля. Повреждены 32 многоквартирных здания (5 из них остались вообще без крыши), 208 индивидуальных жилых домов. Серьезно пострадала социальная инфраструктура: по предварительным данным, ущерб составил свыше 31 млн рублей. В числе прочего придется восстанавливать 2 школы.

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Источник — фото пользователя Мистер Пропер
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