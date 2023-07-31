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Происшествия

Пензенец разгромил кассу магазина на улице Ленина

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Работникам магазина на улице Ленина в Пензе пришлось вызывать правоохранителей из-за буйного посетителя.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 30 июля. Около 12:45 в торговый зал зашел нетрезвый мужчина. Делать покупки он не захотел, вместо этого повредил имущество магазина и разразился нецензурной бранью.

О происшествии рассказал очевидец в пензенском Telegram-канале.

«Здоровый мужчина раскидал продукцию с кассовой зоны, хватался за монитор и кинул клавиатуру на пол. Причем эти действия стал проявлять сразу, как зашел в магазин, никак не комментируя. Хотел подраться с покупателем, но так как покупатель был с ребенком, сказал: не буду я с тобой драться», - описал происходившее горожанин.

Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. На вызов прибыли росгвардейцы. Вызвав для подмоги еще один экипаж, они уговаривали дебошира уйти, а затем провели до угла дома, за которым находился отдел полиции.

«Мужчина 1982 года рождения был задержан», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — видео t.me/penza_novosti
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