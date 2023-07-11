В Наровчатском районе несколько дней искали утонувшего парня

11.07.2023 | 15:40

19-летний житель Наровчата утонул в Мокше. По данному факту следователи организовали проверку.

Предварительно установлено, что 6 июля молодой человек вместе с другом отдыхал на берегу реки. Во время купания он ушел под воду и не вынырнул. Приятель сразу же сообщил о случившемся правоохранителям.

Парня искали несколько дней и 10 июля наконец нашли мертвым.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на нем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.