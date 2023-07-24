В Пензе 12-летний мальчик потерялся на улицах города

24.07.2023 | 18:56

Вечером в воскресенье, 23 июля, в Пензе потерялся 12-летний мальчик с улицы Отрадной (микрорайон Светлая Поляна).

Испугавшиеся родители обратились к правоохранителям, и на помощь пришли сотрудники Росгвардии.

«Информация о пропаже ребенка была оперативно передана автоэкипажам, патрулировавшим Железнодорожный район, около десяти часов вечера. Через несколько минут около одного из домов на улице Луначарского росгвардейцы заметили подходящего по приметам мальчика», - уточнили в пресс-службе регионального управления.

Родители находились в неведении о местонахождении сына с 19:00. Как оказалось, ребенок заигрался с друзьями, а телефон разрядился, поэтому связаться с ними он не мог.

«Стражи правопорядка успокоили мальчика, установили адрес его проживания, доставили в отдел полиции, где позже передали законным представителям», - добавили в пресс-службе.