В Земетчинском районе пропал мужчина с седыми усами

19.07.2023 | 18:02

В Земетчинском районе пропал 61-летний Александр Викторович Полынов. 16 июля житель поселка Пролетарского вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Рост мужчины - 170 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза голубые. В день исчезновения на нем были черная ветровка, рубашка в голубую клетку, синие джинсы и серые галоши.

Особая примета - седые усы.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Также 19-го числа доборовольцы объявили о розыске 74-летнего Владимира Петровича Чегоданова из села Старое Захаркино Шемышейского района. Он пропал 18-го числа.