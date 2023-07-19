В Земетчинском районе пропал мужчина с седыми усами

В Земетчинском районе пропал 61-летний Александр Викторович Полынов. 16 июля житель поселка Пролетарского вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Рост мужчины - 170 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза голубые. В день исчезновения на нем были черная ветровка, рубашка в голубую клетку, синие джинсы и серые галоши.
Особая примета - седые усы.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Также 19-го числа доборовольцы объявили о розыске 74-летнего Владимира Петровича Чегоданова из села Старое Захаркино Шемышейского района. Он пропал 18-го числа.
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