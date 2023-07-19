В Шемышейском районе ищут пенсионера с шаркающей походкой

19.07.2023 | 10:03

В Пензенской области разыскивают 74-летнего Владимира Петровича Чегоданова. Житель села Старое Захаркино Шемышейского района, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 18 июля.

Рост мужчины 185 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза зеленые.

В день исчезновения на нем были темно-синие спортивная кофта и штаны, черные утепленные галоши и серая кепка.

Особые приметы: шаркающая походка и невнятная речь.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».