В Кузнецке почти месяц разыскивают 25-летнюю Наталью Шишкину

15.07.2023 | 10:45

В Кузнецке пропала 25-летняя местная жительница Наталья Александровна Шишкина. Информации о местонахождении девушки нет с 22 июня.

Ориентировка на кузнечанку появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в субботу, 15 июля.

Волонтеры сообщили, что рост Натальи Шишкиной 165 сантиметров, телосложение нормальное. У нее карие глаза и темно-русые волосы.

В день исчезновения на девушке были черная спортивная кофта, того же цвета футболка, черные лосины и синие кроссовки с розовыми шнурками. С собой Наталья взяла черную сумку.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.