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Происшествия

Видео: что осталось от разрушенного фурой дома в селе Махалино

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В селе Махалино Кузнецкого района владелец остался практически без дома. Утром в пятницу, 14 июля, в строение врезался большегруз.

Последствия аварии попали на камеру участника чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Судя по кадрам, удар был такой силы, что части деревянного строения больше нет. Окна покосились, оставшаяся стена потеряла некоторые доски.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, в ДТП никто не пострадал.

В сентябре 2021 года в здание на улице Терновского в Пензе врезался 19-летний водитель ВАЗ-2114. Молодой человек стремился уйти от погони сотрудников ДПС, но не все рассчитал. В итоге пострадал он, а также его 17-летняя пассажирка.

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Источник — видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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