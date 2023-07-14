В селе Махалино грузовой автомобиль въехал в жилой дом

14.07.2023 | 09:50

В пятницу, 14 июля, в селе Махалино Кузнецкого района большегруз въехал в жилой дом, стоящий у трассы.

Кадры с последствиями ДТП появились в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария произошла около 8:00. Пока официальной информации о ней нет. Неизвестно, пострадали ли люди.

От удара фуры деревянное строение получило повреждения, стена покосилась.

2 июля в Пензе, в поселке Лесном, водитель ВАЗ-2114 врезался в мусорный контейнер. ДТП случилось поздним вечером. Удар был такой силы, что автомобилиста из покореженной машины вызволяли спасатели. Мужчину госпитализировали.