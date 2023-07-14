В селе Махалино грузовой автомобиль въехал в жилой дом

В пятницу, 14 июля, в селе Махалино Кузнецкого района большегруз въехал в жилой дом, стоящий у трассы.
Кадры с последствиями ДТП появились в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла около 8:00. Пока официальной информации о ней нет. Неизвестно, пострадали ли люди.
От удара фуры деревянное строение получило повреждения, стена покосилась.
2 июля в Пензе, в поселке Лесном, водитель ВАЗ-2114 врезался в мусорный контейнер. ДТП случилось поздним вечером. Удар был такой силы, что автомобилиста из покореженной машины вызволяли спасатели. Мужчину госпитализировали.
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