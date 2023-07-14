В Совхозе Победа огонь прошелся по дому и уничтожил баню

Утром в пятницу, 14 июля, в Пензе сгорел дом и надворная постройка. О пожаре стало известно в 7:01.
Пламя бушевало на территории Совхоз Победа. Огонь уничтожил крышу дома на площади 50 кв. м и баню (50 кв. м).
«На тушение пожара привлекалось две единицы техники и 12 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Никто из людей не пострадал. По факту случившегося сейчас проводится проверка.
Этим же утром пожар произошел в Колышлейском районе - сгорел дом. 66-летнюю женщину удалось спасти, 62-летний мужчина был обнаружен погибшим.
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