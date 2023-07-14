Пожар в Колышлейском районе: женщину спасли, мужчина погиб

14.07.2023 | 09:20

Утром в пятницу, 14 июля, в Колышлейском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 6:05.

На улице Ломакина в селе Колтовском сгорел дом, огнем пройдена площадь в 50 кв. м.

На ЧП выехали 7 человек личного состава на трех спецмашинах. Они спасли 66-летнюю женщину. После тушения в доме был обнаружен погибшим 62-летний мужчина.

«Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе управления.

В обстоятельствах смерти человека будут разбираться следователи.