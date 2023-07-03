В Пензе с крыши дома эвакуировали погибшего мужчину

03.07.2023 | 10:10

В Пензе на крыше одного из частных домов нашли тело погибшего человека. Чтобы спустить его, потребовалась помощь спасателей.

Сигнал о происшествии поступил в ГБУ «ППСЦ» 30 июня в 13:35 от пензячки, которая сообщила о смерти пожилого человека в 1-м Окружном проезде.

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения на спинальном щите эвакуировали тело мужчины с крыши», - рассказали в центре.

Уточняется, что погибшего передали специальной бригаде в присутствии родственников.

В пресс-службе регионального УМВД России по Пензенской области пояснили, что умершему горожанину было 70 лет.