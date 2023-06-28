Пензенец избил 48-летнюю женщину за попытку познакомиться в баре

28.06.2023 | 10:05

Вечер вторника, 27 июня, перестал быть томным для 48-летней пензячки в тот момент, когда она решила познакомиться с 34-летним мужчиной.

Оба находились в баре на улице Окружной. Женщина проявила настойчивый интерес к одному из посетителей. Однако нетрезвый мужчина отреагировал неожиданно: он набросился на нее и начал яростно бить по голове.

Сообщение об инциденте поступило экипажу вневедомственной охраны Росгвардии в 22:46. Правоохранители немедленно прибыли на место.

Бойцов встретил администратор заведения, который указал на пострадавшую и ее обидчика. Предполагаемого виновника задержали для выяснения обстоятельств и передали сотрудникам полиции.

«Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.