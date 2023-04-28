В Нижнеломовском районе объявлены поиски 4-летнего ребенка

В Нижнеломовском районе пропал ребенок. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Исчез четырехлетний мальчик из деревни Майоровки.
Добровольцы готовятся к выезду на поиски.
Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», на место уже выехали правоохранители.
25 апреля в Пензе пропали братья 2015 и 2014 года рождения. Во время прогулки мальчики ушли с детской площадки на улице Мира и исчезли. Взволнованная мать обратилась в правоохранительные органы. Однако не прошло и получаса, как поиски окончились: подходивших под описание детей, гулявших без взрослых, заметили на улице Московской.
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