В Пензе ищут пропавшего мужчину с татуировкой на левой руке

21.04.2023 | 21:20

В Пензе разыскивают 48-летнего местного жителя Дмитрия Петровича Исайкина. Он пропал 29 января, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост мужчины - 173 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения на нем были синие джинсы, черные куртка и шапка, черно-белые кроссовки.

Особая примета - татуировка на левой руке.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».