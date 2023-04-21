В Пензе ищут пропавшего мужчину с татуировкой на левой руке

В Пензе разыскивают 48-летнего местного жителя Дмитрия Петровича Исайкина. Он пропал 29 января, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Рост мужчины - 173 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.
В день исчезновения на нем были синие джинсы, черные куртка и шапка, черно-белые кроссовки.
Особая примета - татуировка на левой руке.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
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