20-летний пензенец снял дом для праздника и был избит

17.04.2023 | 09:50

Вызовом Росгвардии закончилось для пензенца празднование 20-го дня рождения в субботу, 15 апреля.

Молодой человек снял частный дом в Железнодорожном районе и пригласил друзей. Ночью один из гостей, 21-летний горожанин, изрядно выпив, начал вести себя неадекватно: кричать матом, размахивать руками.

Имениннику такое поведение не понравилось, и он попросил приятеля удалиться. Тут уже гость пришел в негодование и избил отмечавшего юбилей друга. Заодно он повредил плафон уличного освещения, рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Организатор вечеринки позвонил в полицию.

Первыми на место прибыли росгвардейцы. Они задержали агрессора, который так и не покинул дом, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.