20-летний пензенец снял дом для праздника и был избит

Вызовом Росгвардии закончилось для пензенца празднование 20-го дня рождения в субботу, 15 апреля.
Молодой человек снял частный дом в Железнодорожном районе и пригласил друзей. Ночью один из гостей, 21-летний горожанин, изрядно выпив, начал вести себя неадекватно: кричать матом, размахивать руками.
Имениннику такое поведение не понравилось, и он попросил приятеля удалиться. Тут уже гость пришел в негодование и избил отмечавшего юбилей друга. Заодно он повредил плафон уличного освещения, рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Организатор вечеринки позвонил в полицию.
Первыми на место прибыли росгвардейцы. Они задержали агрессора, который так и не покинул дом, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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