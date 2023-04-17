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Происшествия

20-летний пензенец снял дом для праздника и был избит

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Вызовом Росгвардии закончилось для пензенца празднование 20-го дня рождения в субботу, 15 апреля.

Молодой человек снял частный дом в Железнодорожном районе и пригласил друзей. Ночью один из гостей, 21-летний горожанин, изрядно выпив, начал вести себя неадекватно: кричать матом, размахивать руками.

Имениннику такое поведение не понравилось, и он попросил приятеля удалиться. Тут уже гость пришел в негодование и избил отмечавшего юбилей друга. Заодно он повредил плафон уличного освещения, рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Организатор вечеринки позвонил в полицию.

Первыми на место прибыли росгвардейцы. Они задержали агрессора, который так и не покинул дом, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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