Пензенец попросил клиентов бара вести себя культурно и пострадал

10.04.2023 | 10:59

В пензенском баре произошла потасовка из-за нецензурной брани. В драке пострадал один из посетителей.

Инцидент случился в ночь на воскресенье, 9 апреля. Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в ночном заведении на улице Суворова возник конфликт.

На месте выяснилось, что сначала громко заспорили трое клиентов. 48-летний посетитель попросил мужчин вести себя культурно и перестать нецензурно выражаться.

«Граждане 1991 и 1988 года рождения с видимыми признаками алкогольного опьянения агрессивно отреагировали на замечания и в ходе конфликта нанесли несколько ударов по голове потерпевшему», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Хулиганов задержали. В бар вызвали полицейских. Пострадавшего горожанина увезли в больницу, врачи решили госпитализировать его.