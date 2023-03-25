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Происшествия

Пензенца, сбившего женщину на переходе, осудили на 5,5 года

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Отвлекся на приборную панель автомобиля и не заметил пешехода - так водитель Volkswagen объяснил в ходе расследования уголовного дела наезд на женщину на нерегулируемом переходе на улице Терновского. Пришлось оправдываться и за другое обстоятельство.

«Испугавшись последствий, водитель с места совершения преступления скрылся, однако вечером того же дня был задержан сотрудниками полиции. женщина от полученных травм скончалась в реанимации через несколько дней», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Олеся Акмашева.

Погибшей было 36 лет. На суде 24-летний водитель иномарки признал вину полностью и в содеянном раскаялся.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 9 месяцев. Гражданский иск, заявленный мужем погибшей женщины, на сумму 1 миллион рублей, удовлетворен в полном объеме», - добавила Олеся Акмашева.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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