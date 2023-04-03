На улице Минской женщина скончалась на глазах у прохожих

03.04.2023 | 20:17

Около 17:30 в понедельник, 3 апреля, пензенцы, проезжавшие по улице Минской, увидели страшную картину: на обочине лежало накрытое тело человека, рядом стояли сотрудники полиции и машина скорой помощи.

Как оказалось, скончалась женщина пенсионного возраста.

«Ей стало плохо в присутствии прохожих. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала ее смерть», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

При первоначальном осмотре каких-либо травм у горожанки не обнаружили. Чтобы установить причины ее смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Проведен опрос очевидцев произошедшего, личность женщины устанавливается. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.