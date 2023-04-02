Пензенец избил прохожего из-за критического замечания

02.04.2023 | 09:55

В Пензе на проспекте Строителей задержали 45-летнего местного жителя. Мужчина был нетрезв, приставал к прохожим и вел себя агрессивно.

Сигнал о нарушителе общественного порядка поздним вечером получили сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования. 22-летний горожанин сообщил, что пьяный мужчина ругается матом и не дает никому прохода.

На замечание о том, что такое поведение недопустимо, хулиган ответил агрессией: несколько раз ударил прохожего по голове и в грудь.

Росгвардейцы немедленно выехали на место и задержали нарушителя.

«Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. Пострадавшему медицинская помощь не понадобилась», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.