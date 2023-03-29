Второй день рождения: в Пензе иномарка едва не сбила пешехода

29.03.2023 | 08:00

В Пензе водитель автомобиля вылетел на тротуар, чтобы избежать наезда на пешехода. Инцидент произошел в понедельник, 27 марта, на улице Окружной.

Кадры с места ДТП опубликованы в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что по правой полосе к пешеходному переходу приближается «Нива-Шевроле» и начинает тормозить. На зебру выходит пожилой мужчина. В этот момент «Ниву» слева резко обгоняет Volkswagen Polo, вылетает на тротуар и проезжает еще несколько десятков метров, а затем останавливается.

Пешеход начинает метаться по зебре, остальные машины ждут, когда он закончит переход. Но мужчина, по-видимому потрясенный произошедшим, возвращается на тротуар. А водитель иномарки выходит из-за руля и направляется к едва не сбитому им человеку.

«У мужчины второй день рождения», - написал автор о пешеходе.

Видеозапись вызвала бурное обсуждение. Некоторые из его участников предположили, что «Нива» слишком резко затормозила перед переходом, но большинство пришло к выводу, что отечественный автомобиль своевременно начал торможение, а водитель иномарки едва не совершил ДТП из-за несоблюдения дистанции.

«Нет там резкого торможения у «Нивы», нормальная плавная остановка. Да и тормоза у «Поло» сильно лучше нивовских. Так что просто торопыжка сильно торопился», - резюмировал один из комментаторов.

Другой попытался упрекнуть пешехода в том, что вышел на проезжую часть, не убедившись в безопасности, однако это мнение опровергли: «В смысле не убедился? На правой полосе никого не было, на левой полосе уже тормозил «Шеви», пропуская дедушку. Дедушка же не знал, что с левой полосы из-за машины кто-то выскочит на правую полосу на бешеной скорости».

Также комментаторы предположили, что водитель иномарки вышел из машины и направился к пешеходу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, и принести извинения.