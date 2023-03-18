Коробка с обувью стала причиной вызова силовиков в пензенский ЦУМ

18.03.2023 | 20:02

Вечером в субботу, 18 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило сообщение о том, что здание ЦУМа на улице Кирова в областном центре оцеплено силовиками.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области, причиной вызова стала бесхозная коробка с мужской обувью. Эвакуация работников и посетителей торгового центра не проводилась.

В пресс-службе также добавили, что чуть раньше вызов поступил с проспекта Строителей: у подъезда многоэтажки бдительные граждане заметили подозрительную коробку. В ней оказался детский микроскоп.

Это не единственный случай, когда забытые или сознательно оставленные вещи становятся причиной тревоги.

Так, из-за коробки, обнаруженной возле пензенского торгово-развлекательного центра «Коллаж», пришлось эвакуировать людей. Оказалось, что в ней сидели три котенка. В другом случае причиной вызова специалистов стал рюкзак, забытый посетителем банка.