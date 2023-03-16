В Пензе легковой автомобиль полыхал открытым огнем

Утром в четверг, 16 марта, в Пензе загорелась легковая машина.
Видео полыхающего ВАЗ-2105 опубликовано в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».
«Горит автомобиль на Лобачевского, 3. Время 07:50», - обозначил очевидец время и место события.
Еще одна свидетельница происходившего сообщила, что пламя оперативно потушили.
«Сегодня в 07:40 на ул. Лобачевского загорелась «Лада». Бригада пожарных потушила возгорание за пару минут. Приехали очень быстро. Пострадавших нет», - уточнила она.
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