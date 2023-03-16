Посетитель бара в Пензе широко погулял и не смог расплатиться

16.03.2023 | 13:32

В ночь на четверг, 16 марта, в баре на улице Володарского в Пензе произошел инцидент. Посетитель, хорошо отдохнувший в заведении, неожиданно отказался оплачивать счет на сумму 7 900 рублей.

Пензенец выразил свой отказ в такой категоричной форме, что работники вынуждены были нажать тревожную кнопку.

Сигнал о происходящем поступил в центр оперативного управления нарядами Росгвардии. На место инцидента прибыл экипаж вневедомственной охраны.

При виде людей в форме мужчина объяснил, что наличных у него нет, но он готов расплатиться переводом с карты. Росгвардейцы предложили ему помощь, но по ряду причин оплата по безналичному расчету тоже не состоялась.

«Представитель бара написал на неплатежеспособного клиента заявление, и правоохранители доставили 35-летнего молодого человека в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.