В Пензе женщина порезала сожителя ножом из-за денег

Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнюю пензячку, ударившую своего 34-летнего сожителя ножом. Пара поругалась из-за денег.
Это случилось вечером в среду, 22 мая, в квартире на улице Ударной. Горожане выпивали, а затем произошел конфликт.
Обменявшись с мужчиной оскорблениями, женщина взяла в руки нож и ударила оппонента лезвием по животу.
Раненый пензенец вызвал полицию. К дому незамедлительно прибыли росгвардейцы.
«Гражданка была задержана на месте и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
Госпитализация горожанину не потребовалась.
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