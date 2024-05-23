В Пензе женщина порезала сожителя ножом из-за денег

23.05.2024 | 10:20

Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнюю пензячку, ударившую своего 34-летнего сожителя ножом. Пара поругалась из-за денег.

Это случилось вечером в среду, 22 мая, в квартире на улице Ударной. Горожане выпивали, а затем произошел конфликт.

Обменявшись с мужчиной оскорблениями, женщина взяла в руки нож и ударила оппонента лезвием по животу.

Раненый пензенец вызвал полицию. К дому незамедлительно прибыли росгвардейцы.

«Гражданка была задержана на месте и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Госпитализация горожанину не потребовалась.