В Сердобском районе отравились насмерть женщина и 4-летний ребенок

09.03.2023 | 16:29

В четверг, 9 марта, в селе Соколка Сердобского района произошла трагедия. Там погибли 44-летняя женщина и ее 4-летний сын.

О ЧП сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

По предварительным данным, женщина и малыш погибли от отравления угарным газом. Ведется расследование.

«Обращаюсь ко всем родителям несовершеннолетних детей: будьте более внимательными к обеспечению безопасности детей и не оставляйте их без присмотра. А также будьте осторожными при пользовании газовым приборами», - попросила всех жителей Пензенской области Елена Столярова.

8 октября 2022 года в поселке Чаадаевка Городищенского района отравился угарным газом 5-летний ребенок. Как установили следователи, мальчик вместе с отцом и бабушкой находился в арендованном доме. Это был первый день пребывания ребенка на новом месте. После использования газовой плиты он почувствовал себя плохо. Медики госпитализировали малыша с отравлением окисью углерода. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего выписали.