В Городищенском районе ребенок отравился угарным газом

В поселке Чаадаевка зарегистрировали факт отравления угарным газом. Информацию об этом опубликовали в группе «Подслушано Городищенский район» социальной сети «ВКонтакте».
Сообщение о ЧП поступило в 17:32 в субботу, 8 октября. Пострадал ребенок 2016 года рождения. Медики госпитализировали его в детскую областную больницу в Пензу.
Диагноз маленького пациента - «отравление угарным газом средней тяжести».
Предварительная причина инцидента - неисправный кран газовой плиты. Других подробностей ЧП в посте не сообщается.
Пока официальной информации о случившемся нет.
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