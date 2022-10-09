В Городищенском районе ребенок отравился угарным газом

09.10.2022 | 12:59

В поселке Чаадаевка зарегистрировали факт отравления угарным газом. Информацию об этом опубликовали в группе «Подслушано Городищенский район» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о ЧП поступило в 17:32 в субботу, 8 октября. Пострадал ребенок 2016 года рождения. Медики госпитализировали его в детскую областную больницу в Пензу.

Диагноз маленького пациента - «отравление угарным газом средней тяжести».

Предварительная причина инцидента - неисправный кран газовой плиты. Других подробностей ЧП в посте не сообщается.

Пока официальной информации о случившемся нет.