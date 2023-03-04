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Происшествия

Пьяный пензенец вынудил мать искать защиты у силовиков

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Вечером пятницы, 3 марта, в полицию обратилась 56-летняя жительница Пензы, на которую поднял руку сын.

Инцидент произошел на улице Кулакова. По адресу немедленно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Правоохранители выяснили, что гражданин вернулся из гостей пьяным и в дурном настроении. Под горячую руку подвернулась мать, и он избил ее.

«Женщина испугалась агрессивного сына и позвонила в правоохранительные органы. 33-летнего мужчину бойцы задержали на месте и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда правоохранителям приходится вмешиваться в конфликты между родственниками. Так, в сентябре 2022 года в Пензе нетрезвый мужчина ночью пришел в гости к младшему брату, поссорился с ним и получил удар ножом.

Стражи порядка задержали злоумышленника и вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила раненого пензенца в больницу.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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