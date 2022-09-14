В Пензе житель Терновки поднял руку с ножом на старшего брата

14.09.2022 | 10:41

Ранним утром на улице Терновского в Пензе разгорелся конфликт. Об этом в полицию сообщили жильцы дома, которых разбудил шум потасовки.

Инцидент произошел 12 сентября. Информацию передали экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшему улицы. Через несколько минут росгвардейцы прибыли по адресу и зашли в подъезд.

На лестничной площадке они увидели мужчину, из руки которого хлестала кровь. Как выяснилось, ночью он пришел пьяным к младшему брату. Между родственниками разгорелась ссора, и 31-летний хозяин квартиры ударил гостя ножом в руку.

Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи, и раненого пензенца доставили в больницу.

«Злоумышленника задержали и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.