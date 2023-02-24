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Происшествия

В Пензе из-за ремонта сетей 1 800 человек остались без тепла

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В пятницу, 24 февраля, в Пензе вновь отключили отопление. На этот раз - в историческом центре.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, приостановка подачи ресурса связана с ремонтными работами на теплотрассе на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева.

«Под отключение попадают 28 многоквартирных домов с населением 1 800 человек», - уточнили в пресс-службе управления.

Ориентировочное время окончания работ - 2:00 субботы, 25 февраля.

20 февраля батареи стали холодными у жителей Арбекова. В некоторых домах прекратилась и подача горячей воды. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, из-за повреждения на тепловых сетях произошло снижение параметров теплоносителя по температуре и давлению.

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