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Общество

Ресурсники прокомментировали отключение тепла в Арбекове

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В понедельник, 20 февраля, батареи стали холодными не только у жителей Ближнего Арбекова, но и Дальнего.

На отсутствие тепла и - в некоторых случаях - горячей воды в соцсетях пожаловались жители улиц Рахманинова, Глазунова, проспектов Строителей и Победы, Запрудного, а также домов в районе ДС «Буртасы», универсама № 175.

Некоторые горожане заявляли, что ресурс отсутствует у них с утра. По словам других, отопление выключили днем.

«20 февраля из-за повреждения на тепловых сетях в микрорайоне Арбеково произошло снижение параметров теплоносителя по температуре и давлению. Специалисты ресурсоснабжающей организации проводят ремонтные работы. Срок завершения - до 20:00 20 февраля», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на сетях паром заволокло проспект Строителей в районе ТЦ «Онежский». Повредился трубопровод на пересечении улицы Лозицкой и проспекта Строителей. В район отключения тепла и горячей воды вошли шесть домов. Вернуть ресурс пообещали к 8:00 21 февраля.

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