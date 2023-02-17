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Происшествия

В Пензе прекратились поиски пропавшего ребенка

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11-летняя девочка, пропавшая в пятницу, 17 февраля, в Заводском районе, нашлась. Информация об этом появилась около 21:40.

«Найдена, жива. Отбой по поиску. Всем спасибо за отклик и желание помогать!» - написали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Сразу несколько пользователей в Сети уточнили, что ребенка нашли в районе Пензы-III, с девочкой все в порядке.

Ученица 5-го класса не пришла домой после уроков в школе, расположенной на улице Докучаева. Сигнал об исчезновении несовершеннолетней поступил в правоохранительные органы. К поискам подключались и волонтеры, и другие неравнодушные пензенцы.

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