В Пензе прекратились поиски пропавшего ребенка

17.02.2023 | 22:02

11-летняя девочка, пропавшая в пятницу, 17 февраля, в Заводском районе, нашлась. Информация об этом появилась около 21:40.

«Найдена, жива. Отбой по поиску. Всем спасибо за отклик и желание помогать!» - написали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Сразу несколько пользователей в Сети уточнили, что ребенка нашли в районе Пензы-III, с девочкой все в порядке.

Ученица 5-го класса не пришла домой после уроков в школе, расположенной на улице Докучаева. Сигнал об исчезновении несовершеннолетней поступил в правоохранительные органы. К поискам подключались и волонтеры, и другие неравнодушные пензенцы.