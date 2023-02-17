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Происшествия

В Заводском районе пропала 11-летняя школьница

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В Заводском районе ищут 11-летнюю Ангелину Лагутову. Девочка пропала в пятницу, 17 февраля.

«Ученица 5-го класса православной гимназии! Девочка не пришла домой. Кто-то мог видеть ее после 15:00, кто живет в районе Титова, Ударной», - говорится в сообщении, распространяемом в Сети среди пензенцев.

Из школы, расположенной на улице Кулибина, она ушла якобы в 14:00.

Уточняется, что на ребенке были темная куртка с поясом и мехом на капюшоне, голубая шапка, черные колготки и черные кожаные сапоги. При себе имелся бордовый рюкзак.

Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, волосы русые, заплетены в косу, глаза карие.

Сигнал об исчезновении несовершеннолетней уже поступил в правоохранительные органы. К поискам подключились и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 102, 112, 8 (800) 700-54-52, 8-937-418-20-66.

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Источник — BesedkaБогословская, viber.com
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