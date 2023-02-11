Пять человек доставлены в больницу с трассы в Мокшанском районе

11.02.2023 | 20:06

В субботу, 11 февраля, в Мокшанском районе случилось ДТП, в котором пострадали пять человек.

По предварительным данным, в 4:50 на 373-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись Renault Logan и «Лада-Калина». Иномаркой управлял 49-летний водитель, отечественной легковушкой - 45-летний.

Пострадали пять человек: оба водителя, 47-летняя пассажирка «Лады» и находившиеся в салоне Renault мужчины 46 и 32 лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение очевидца о смертельном ДТП в селе Грабово Бессоновского района.