В Бессоновском районе в ДТП погиб человек

В субботу, 11 февраля, в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП.
Об этом сообщил очевидец в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованном фото видно, что у обочины хорошо освещенной дороги, проходящей через населенный пункт, стоят две легковые машины. Между ними на асфальте лежит накрытое простыней тело.
Место трагедии отгорожено от основной проезжей части оранжево-белыми дорожными конусами. Работают сотрудники Госавтоинспекции.
«Грабово. ДТП с летальным исходом. Время 18:45», - указал автор время и место съемки.
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