В Бессоновском районе в ДТП погиб человек

11.02.2023 | 19:25

В субботу, 11 февраля, в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП.

Об этом сообщил очевидец в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованном фото видно, что у обочины хорошо освещенной дороги, проходящей через населенный пункт, стоят две легковые машины. Между ними на асфальте лежит накрытое простыней тело.

Место трагедии отгорожено от основной проезжей части оранжево-белыми дорожными конусами. Работают сотрудники Госавтоинспекции.

«Грабово. ДТП с летальным исходом. Время 18:45», - указал автор время и место съемки.