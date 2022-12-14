В Пензе разыскивают потерявшего память мужчину в черной куртке

14.12.2022 | 12:08

В Пензе сотрудники полиции и родственники разыскивают 48-летнего Виктора Новосада. Мужчина пропал во вторник, 13 декабря.

В тот же день его супруга обратилась в полицию с заявлением.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД, рост пропавшего около 170 сантиметров, телосложение худощавое.

В день исчезновения на мужчине были черная болоньевая куртка, серая шапка, черные кроссовки и черные спортивные штаны.

Особая примета: Виктор Новосад носит очки.

«После инсульта страдает потерей памяти», - отмечается в Telegram-канале «Преступления Пенза», где разместили фото пропавшего.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру 02 или 102 (с сотового).