Пензячка на ВАЗе рискнула в гололед забраться на гору и попала в ДТП

12.12.2022 | 10:41

Утром в понедельник, 12 декабря, на улице Бекешской в Пензе, печально известной многочисленными зимними авариями, случилось очередное ДТП.

Проигнорировав знаки, запрещающие подъем в гору, женщина на «Ладе-Калине», несмотря на гололед, решила преодолеть сложный участок, но на ее пути оказался спускавшийся сверху экипаж вневедомственной охраны.

Избежать столкновения не удалось. Машины получили механические повреждения. По инструкции росгвардейцы вызвали на место медиков, однако помощь никому не потребовалась.

«По факту ДТП проводится служебная проверка», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в правоохранительных органах.

По просьбе местных жителей на лето запрещающие знаки снимают, но зимой они возвращаются на свое место и движение становится односторонним - в целях безопасности.

Ранее ДТП были более частыми, участок являлся местом концентрации аварий. Так, в декабре 2019 года со склона горы слетел ВАЗ-2110, в декабре 2018-го аналогичный инцидент случился с внедорожником.