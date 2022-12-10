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Происшествия

В Пензенской области в ДТП попали годовалый мальчик и 7-летняя девочка

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В пятницу, 9 декабря, в Пензенской области случились два дорожно-транспортных происшествия, участниками которых стали дети. В одной из аварий погиб человек.

В Никольском районе, по предварительным данным, в 13:25 автомобиль Suzuki Liana, за рулем которого находился 37-летний мужчина, слетел в кювет и опрокинулся.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи осмотрела пострадавших. Водителя и находившегося в салоне годовалого мальчика медики отпустили, а 36-летнюю пассажирку госпитализировали.

Вторая авария произошла в 18:20 в Нижнеломовском районе. На 559-м километре федеральной автодороги М5 столкнулись МАЗ с полуприцепом, которым управлял 36-летний шофер, и Renault Duster с 59-летним водителем.

Водитель Renault погиб на месте. Пассажиры - 31-летняя женщина, 36-летний мужчина и 7-летняя девочка - госпитализированы.

Ранее стало известно о еще двух смертельных ДТП в тот же день: в Белинском районе при столкновении трех грузовых автомобилей погиб 22-летний водитель «Газели», в Нижнеломовском водитель «Лады-Гранты» скончался от травм после столкновения своего автомобиля с фурой Volvo.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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