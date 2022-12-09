В Пензенской области столкнулись большегрузы, погиб человек

В пятницу, 9 декабря, в Пензенской области случилось смертельное ДТП.
Видеозапись с места происшествия опубликована в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах запечатлены две попавшие в аварию фуры, расположенные на одной полосе дороги. Кабины обеих смещены на правую обочину, одна сильно разбита. На противоположной стороне дороги стоит третий большегруз.
Рядом с машинами лежит накрытое тело человека. К месту аварии уже прибыли спасатели на пожарном автомобиле, бригада скорой помощи и экипажи ДПС.
Автор видео пояснил, что авария произошла в Белинском районе. Съемка велась в 12:35.
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