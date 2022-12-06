Происшествия

В Кузнецке девятиклассница погибла, упав с высоты

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В Кузнецке девятиклассница погибла, упав с высоты. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал глава администрации города Сергей Златогорский на оперативном совещании.

По его словам, трагедия произошла вечером в воскресенье, 4 декабря.

«Предварительный анализ показывает, что на нее было обращено внимание, она стояла на внутришкольном учете. Но те обстоятельства, которые сейчас выясняются, показывают, что внимания должно было быть уделено больше», - рассказал мэр Кузнецка.

Он отметил, что школьница находилась в поле зрения педагогов, но этого оказалось недостаточно.

«То, что произошла трагедия, говорит о том, что работа с ней была организована поверхностно и формально, в душу никто не проник, ничем ребенка не занял, никакой перспективы ей в жизни не нарисовал», - сделал вывод Златогорский.

Он подчеркнул, что в сфере воспитания молодежи занято множество людей, которые получают за свою работу бюджетные деньги.

«Это и классные руководители, и социальные педагоги, и замы, и помы, и советники - куча народу. И вроде как была девочка в этой схеме задействована, но кончилось тем, чем кончилось. На этом примере давайте разберемся, почему работа ведется поверхностно», - завершил он тему.

Мэр Кузнецка поручил оказать семье девочки помощь с похоронами.

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