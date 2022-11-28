На предприятии в Пензе рука повара оказалась в ловушке тестомеса

В Пензе на предприятии на улице Краснова произошел несчастный случай. Пострадавшему специалисту потребовалась помощь спасателей.
25 ноября в 15:55 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступил вызов от сотрудника скорой помощи.
Медик сообщил, что рука женщины-повара застряла в тестомесе. Конечность требуется освободить, чтобы можно было оказать врачебную помощь.
Прибыв на место, спасатели разрезали электроинструментом шнек тестомеса и деблокировали руку сотрудницы.
«Пострадавшая была госпитализирована», - сообщили в пожарно-спасательном центре.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀