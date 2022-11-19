В Пензе пожарные эвакуировали из дома на Маяке трех человек

19.11.2022 | 12:10

Два пожара произошли в Пензе за один день - пятницу, 18 ноября.

В 11:19 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение: в доме № 9 в 2-м Фестивальном проезде (микрорайон Маяк) произошло возгорание в 3-комнатной квартире на 1-м этаже.

По адресу прибыли 7 пожарных на 2 спецавтомобилях. Они эвакуировали 3 человек. Прежде чем они потушили пламя, оно успело уничтожить мебель и опалить стену в коридоре на площади 3 кв. м.

Второе ЧП произошло на улице Кордон Студеный в Засурье. Информация о нем поступила в 13:18.

«Выгорел электрощит на площади 0,5 кв. м в 1-м подъезде на 1-м этаже. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В обоих случаях никто не пострадал.