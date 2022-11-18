В Кузнецке выгорело 100 квадратных метров в авторазборе

18.11.2022 | 10:22

В региональном ГУ МЧС России рассказали о пожаре на улице Песчаной в Кузнецке, который случился в четверг, 17 ноября. Очевидцы рассказали в соцсети «ВКонтакте», что горел авторазбор.

Сообщение о ЧП поступило в 15:24. На место выехали 5 машин и 16 пожарных.

«Выгорело 100 кв. м в двухэтажном сооружении. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе управления МЧС.

17 ноября в Заводском районе Пензы разгорелся пожар в расселенном жилом доме № 11 на улице 9 Января. В здании выгорело 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В ночь на пятницу, 18 ноября, около часа на четвертом этаже дома № 24 на улице Германа Титова от огня пострадала комната площадью 20 кв. м в двухкомнатной квартире. Погиб 68-летний мужчина.

Фото 2 - «Подслушано в Кузнецке».