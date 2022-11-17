В Пензе загорелся расселенный дом в Заводском районе

17.11.2022 | 10:51

В четверг, 17 ноября, в Пензе загорелся расселенный жилой дом № 11 на улице 9 Января.

Сообщение об этом и фото с места событий появилось в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС России по Пензенской области подтвердили информацию.

В 9:29 на пульт дежурного поступило сообщение о горении на третьем этаже 4-этажного кирпичного здания. На тушение огня прибыли 13 человек на трех спецавтомобилях.

«В здании выгорела площадь 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.