Завершены поиски пропавшего пензенского подростка

14.11.2022 | 08:59

Закончен розыск пропавшего 14-летнего жителя Пензы. Школьник ушел на прогулку 11 ноября и не вернулся домой.

12-го числа в 1:08 региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» разместило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с объявлением о начале розыска и приметах мальчика.

13 ноября в 21:22 появилось сообщение о том, что подросток найден, жив. Один из комментаторов отметил, что все это время мальчик находился в Пензе.

В обстоятельствах исчезновения школьника предстоит разобраться правоохранителям.

В Пензенской области продолжаются поиски 85-летнего жителя поселка Ера Бессоновского района Валентина Ивановича Свистунова. Известно, что 13 ноября пенсионер ушел в лес и пропал.