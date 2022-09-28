В Пензенской области выявили 21 случай бешенства у животных

28.09.2022 | 11:40

В Пензенской области сложилась напряженная ситуация с бешенством животных. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В 2021 году наблюдалось сокращение случаев данного заболевания на 24,6% по сравнению с 2020-м.

Всего за прошлый год выявили 86 зараженных животных, в том числе 33 собаки, 10 кошек, 9 лис, 4 особи сельскохозяйственного скота.

«Третий год подряд отмечается ведущая роль домашних животных в поддержании эпизоотического процесса. В 15 территориях из 21 очаги регистрировались только среди домашних и сельхозживотных, что указывает на сформировавшиеся природные очаги среди популяций безнадзорных животных», - отметили в управлении.

На 1 сентября 2022 года в области зафиксировали 21 случай бешенства среди животных, 6 из них - среди собак, 10 - среди кошек, 4 - среди лис, 1 - среди мелкого рогатого скота.

В ведомстве напомнили, что покупать животных следует только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, необходимо прививать животных против бешенства, не кормить бездомных собак и кошек с рук, не гладить их, а в случае укусов немедленно обратиться к медикам.