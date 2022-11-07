В Сосновоборском районе охотник попал под пулю товарища

07.11.2022 | 17:03

Нарушение техники безопасности на охоте привело к беде. Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

ЧП случилось в пятницу, 4 ноября, в угодьях Сосновоборского района.

«При проведении коллективной охоты произошел несчастный случай, который привел к причинению вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе минлесхоза.

Мужчина получил огнестрельное ранение из оружия своего товарища по увлечению.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Сейчас проводятся следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств инцидента.

Также в министерстве отметили, что в минувшие выходные сотрудники охотуправления выявили случаи отсутствия специальной сигнальной одежды на загонной охоте, стрельбы по неясно видимой цели и подобные им нарушения. Любителям пострелять в лесу напомнили о неукоснительном соблюдении техники безопасности при обращении с оружием.