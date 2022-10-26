В Пензенской области ушедшую в лес престарелую сельчанку нашли мертвой

26.10.2022 | 11:43

В Пачелмском районе завершены поиски 85-летней жительницы села Шейно, которая в воскресенье, 23 октября, ушла в лес за грибами и не вернулась.

Информация об этом размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, погибла. Искренние соболезнования родным и близким», - написали волонтеры.

Чтобы избежать трагедий, родственникам пожилых людей, страдающих проблемами с памятью или хроническими заболеваниями, не следует отпускать их в лес в одиночку или с детьми. А тем, кто отправляется за грибами, надо всегда сообщать родным и знакомым место захода в лес и планируемое время возвращения.

Также любителям тихой охоты даже при краткосрочной прогулке рекомендуется взять с собой полностью заряженный телефон, компас, свисток, спички или зажигалку, запас воды, еды и таблеток при их регулярном приеме.