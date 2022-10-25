Происшествия

В Пензе пожилая жительница микрорайона ГПЗ умерла на улице

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Во вторник, 25 октября, в телеграм-канале «ГПЗ-онлайн» появилась запись, что на улице Антонова лежит мертвый человек.

«Возле «Олимпийского» (ФОК. - Прим. ред.) скорая; похоже, умер человек. Мы выходили - тело накрыто пленкой», - написал автор сообщения.

«Надо больше времени уделять здоровью и психическому, и физическому. Еще и смена погоды влияет очень на многих», - резюмировала одна из участниц обсуждения.

В региональном следкоме редакции портала PenzaInform.ru сообщили, что в третьем часу дня пожилой местной жительнице, находившейся на улице, внезапно стало плохо. Пенсионерка скоропостижно скончалась.

«Видимых признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. По факту смерти проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото t.me/gpzonline
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